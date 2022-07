FC Bayern: Sandro Wagner hinterfragt Transfers und hegt Zweifel

Der FC Bayern München besticht in diesem Sommer durch eine große Transferoffensive. Doch bringen die Neuzugänge den Rekordmeister weiter? Ex-Profi Sandro Wagner hegt Zweifel.

Mit Sadio Mané, Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui hat der FC Bayern in diesem Sommer gleich vier internationale Stars an Land gezogen.

Ex-Stürmer Sandro Wagner ist allerdings nicht restlos überzeugt: „Wenn man sich die einzelnen Transfers anschaut, muss sich noch zeigen, ob jeder einzelne Transfer Sinn macht“, mahnte der Trainer der SpVgg Unterhaching bei einem DAZN -Termin an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ex-Bayern-Star zweifelt an Mané

Niklas Süle, für den die Münchner keine Ablösesumme erhalten haben, heuerte in diesem Sommer bei Borussia Dortmund an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch die Verpflichtung von Mané erschien Wagner auf den ersten Blick nicht logisch. „Mané ist ein großer Name, ein toller Spieler für die Bundesliga, aber auf den dribbelnden Positionen hat Bayern eigentlich nicht den ganz großen Bedarf gehabt“, sagte er.

Erst der Abgang von Robert Lewandowski habe die Situation verändert. „Wenn man das System umstellen will, weil man keinen Stoßstürmer mehr hat, macht es durchaus wieder Sinn“, relativierte der ehemalige Bayern-Star seine Meinung.

Wagner lobt Mazraoui-Coup

Benjamin Pavard, der zuletzt auf der rechten Abwehrseite unterwegs war, offenbarte offensiv des Öfteren Schwächen und könnte in Zukunft wieder in die Innenverteidigung rücken. Bouna Sarr stellte sich in den vergangenen beiden Jahren nicht als ernsthafte Alternative heraus.