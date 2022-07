Formel 1: Legendärer Ferrari von Michael Schumacher wird versteigert

Schumacher siegte mit diesem Auto erstmals beim Großen Preis von Kanada und gewann zudem noch die Rennen in Magny-Cours, Silverstone sowie Monza.

Im Anschluss an das Ferrari-Heimrennen wurde das Chassis im Originalzustand konserviert und 1999 an den aktuellen Besitzer verkauft. Dieser ließ es unverändert über 23 Jahren hinweg in seiner privaten Sammlung stehen, ehe es demnächst versteigert wird.