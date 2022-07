Formel 1: Verwirrung um Rennen in Frankreich! Nizza statt Le Castellet?

"Das war dumm!" So wirft Leclerc den F1-Titel weg

Le Castellet steht als Formel-1-Standort offenbar vor dem Aus. Der Bürgermeister von Nizza hat zu einem möglichen Umzug der Königsklasse in seine Stadt eine klare Meinung.

Am Sonntag fuhr Max Verstappen zum Sieg und ging damit wohl als vorerst letzter Sieger in Le Castellet in die Formel-1-Geschichte ein.