FIFA 22: Dominanz pur! Deutsches Frauen-Trio gewinnt eSports-Cup

Ein deutsches Frauen-Trio hat die neueste Ausgabe des SheSports Cups gewonnen. In der Euros Edition setzten sich die drei FIFA-Spielerinnen deutlich gegen die europäische Konkurrenz durch.

Esports ist nur was für Typen? Komplett falsch. Dieses Motto haben sich vor allem die Veranstalter des SheSports Cups zu Herzen genommen und bieten damit den Frauen der FIFA-Szene nicht nur regelmäßig die Plattform, sich in einem kompetitiven Wettstreit zu beweisen, sondern auch die Chance, als Vorbilder für junge Gamerinnen zu dienen.

Nach einigen erfolgreichen Turnieren in der Vergangenheit stand dieses Mal parallel zur realen Frauen-EM die „Euros Edition“ im 2v2-Format auf dem Plan. Vier große europäische Nationen entsandten ihre Spielerinnen für den Kampf um den Titel. Dabei ließ besonders das deutsche Trio die eigenen Qualitäten am Controller aufblitzen. Eine Demonstration der Stärke in Schwarz-Rot-Gold.