Ski Alpin: Mikaela Shiffrin erlebt Koffer-Chaos am Flughafen in Zürich

Mikaela Shiffrin will sich in der Schweiz auf die Jagd nach ihrem fünften Gesamtweltcupsieg vorbereiten © Imago

Mikaela Shiffrin startet in der Schweiz mit der Vorbereitung auf die neue alpine Weltcup-Saison. Allerdings muss sie zuvor ein Abenteuer am Züricher Flughafen bestehen.

Ihren Start in die Weltcup-Vorbereitung in der Schweiz hatte sich Mikaela Shiffrin anders vorgestellt.

Die zweifache Olympiasiegerin musste am Züricher Flughafen ihrem Gepäck hinterherjagen und ließ ihre Follower bei Instagram an diesem Abenteuer teilhaben. Nachdem ihre Koffer nach ihrer Ankunft am Flughafen Zürich-Kloten nicht auf dem Gepäckband waren, folgte eine wahre Odyssee durch den Airport.