WM-Quartiere der Teams: DFB-Hotel am weitesten entfernt

Das luxuriöse deutsche Hotel „Zulal Wellness Resort“ bei der Fußball-WM ganz im Norden Katars ist das Quartier, das am weitesten vom Zentrum Dohas im Emirat am Persischen Golf entfernt liegt.

Die anderen 31 WM-Teilnehmer haben sich für zentralere Unterkünfte entschieden, wie der Liste des Weltverbandes FIFA zu entnehmen ist. Diese wurde am Dienstag bekannt gegeben. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Mit dem Geist von Al-Ruwais will der viermalige Weltmeister den fünften Stern anpeilen. Man wolle im Quartier einen „Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich“, hatte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff schon nach Bekanntgabe des Hotels in der katarischen Wüste betont: „Wir können uns dort ganz auf unsere große Aufgabe fokussieren.“