Overwatch: Munich eSports in Contenders A-Sides Turnier Munich eSports in Contenders-Turnier

Im A-Sides Turnier spielen die besten acht Teams aus Europa um 50.000 US-Dollar Preisgeld © @owpathtopro

Julian Spies

Am 24.07.2022 spielen den besten acht Teams aus dem Closed Qualifier in den Playoffs um 50.000 US-Dollar Preisgeld. Mit dabei ist zum ersten Mal auch Munich eSports.

Nach dem Qualifikationsturnier stehen die Teilnehmer zum Hauptevent nun fest. Neben den festen Größen wie The Ultimates, Ex Oblivione und 01 Esports gibt es jedoch auch einige Überraschungen im Starterfeld.

In der Runde der letzten 16 konnte sich GOATS gegen Sheer Cold durchsetzen, auch Anghells gewannen gegen Altera Esports, die im letzten Jahr noch unter dem Namen Shu‘s Money Crew aufgelaufen waren. Die letzten drei Plätze füllen AWW YEAH, Team Peps und Munich eSports.

Ex Oblivione und The Ulitmates kämpfen um Vorherrschaft in Europa

Die zwei besten Teams des Wettbewerbs sind allem Anschein nach Ex Oblivione, die ihr Roster auf dem Platz von British Hurricane aufgebaut haben, und The Ultimates, mit dem Core um Lukas „LullSiSH“ Wiklund und Tomáš „Exorath“ Kotačka. In der ersten Runde trifft ExO auf AWW YEAH und TU auf Team Peps aus Frankreich. Die Chancen für ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Favoriten im Upper-Bracket-Final stehen gut, da die Mannschaften nicht auf derselben Seite des Brackets starten.

Münchener Team spielt ganz oben mit

Nach dem 3-0 Sieg gegen Raspberry Racers in der dritten und letzten Runde der Qualifikation hat es Munich eSports zum ersten Mal geschafft, sich für ein Contenders- Turnier zu qualifizieren. Das Team des in München ansässigen Vereins hat damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt in einem Spiel den Sprung in eine professionelle Liga geschafft. Auch für die deutsche Szene ein Erfolg. Nach dem Ausscheiden der Angry Titans aus dem Atlantic Showdown 2019 tritt wieder ein deutscher Vertreter im Contenders-Turnier an.

Flex-Support Mark „Lv1Crook“ Leveleki freut sich auf das Event: „Wir sind als Team mega froh, dass wir den Schritt in Contenders endlich geschafft zu haben. Die Sommerferien und OW2 sind die perfekte Kombination, um richtig zu grinden. Unsere Aussicht ist auch ganz klar: Anghells werden wir heute schlagen und für eine hohe Platzierung unser Bestes geben.“