Bundesliga, Borussia Dortmund: Diese drei Sturm-Stars hat der BVB auf dem Zettel

BVB hat drei Wunschkandidaten

Das Telefon von Sportdirektor Sebastian Kehl steht seit einer Woche nicht still. „Was wir nach sehr, sehr vielen Gesprächen gehört haben: Der BVB ist mit einigen Beratern und Spielern im Austausch und es haben sich ein paar Namen herauskristallisiert, die für ein Leihgeschäft interessant werden könnten, falls Haller denn leider wirklich länger ausfallen sollte“, meint Berger. „Mit Luis Suárez ist ein Name bereits weg, er wird bekanntlich in die Heimat zu Nacional Montevideo gehen.“

Drei Sturm-Stars auf dem Zettel

Der 36 Jahre Dzeko steht zurzeit noch bei Inter Mailand unter Vertrag, kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga aber vorstellen. Der Ex-Wolfsburger war in der Vergangenheit schon bei den Abgängen von Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang ein Kandidat beim BVB.

Werner wohl kein Thema

„Man will einen Box-to-Box-Spieler, den man mit Halbfeld-Flanken füttern kann, der kopfballstark und robust ist und der sich vorne durchsetzen kann“, beschreibt Berger das genaue Profil. „Ein Typ wie Timo Werner, der ein Konterspieler oder eine falsche Neun ist, will man nicht holen.“