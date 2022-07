Tour de France könnte 2024 in Nizza enden

Die Tour de France der Radprofis könnte 2024 an der Cote d‘Azur statt wie gewohnt in Paris enden.

Die Frankreich-Rundfahrt werde in zwei Jahren „etwas früher stattfinden und wahrscheinlich in Nizza enden“, sagte Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera am Dienstag dem Radiosender France Info .

In diesem Jahr endete die Tour de France am 21. Juli in Paris, die Sommerspiele sollen 2024 am 26. Juli beginnen. In 105 Jahren endete die Tour bislang immer in Paris, seit 1975 befindet sich das Ziel auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees.