FIFA 23: Piemonte Calcio ade! Juventus Turin offiziell zurück

Der italienische Traditionsverein ist in FIFA 23 wieder unter dem alt bekannten Namen verfügbar © EA Sports

Das Comeback von Juventus Turin steht an. EA Sports hat bekannt gegeben, dass der italienische Top-Klub in FIFA 23 wieder komplett authentisch dargestellt sowie vollumfänglich lizensiert sein wird.

Der Mythos „Piemonte Calcio“ geht zu Ende. Drei Jahre lang hat „der Verein aus der Region am Fuße der Alpen“ in der FIFA-Reihe sein Unwesen getrieben. Doch die Geschichte des an frühe Pro-Evolution-Soccer-Zeiten erinnernden Klubs ist vorerst auserzählt.