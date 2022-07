FC Bayern: Transfer Fix! FC Bayern verpflichtet Sturm-Juwel Mathys Tel

Erste Stunden in München: So lief der Tel-Deal

Der FC Bayern hat sein neues Sturm-Juwel! Die Verpflichtung von Mathys Tel ist nun auch offiziell verkündet - mit dem Transfer kratzen die Münchner am eigenen Ausgabenrekord.

Tel bereits der fünfte Bayern-Transfer im Sommer

Das Besondere: Laut SPORT1 -Informationen beteiligt sich der Spieler mitsamt seinem Management an der fixen und sofort zu zahlenden Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, weil Tel unbedingt zu Bayern wollte.

Nagelsmann: Tel könne „einer der besten Stürmer werden“

„Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer“, kommentierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Neuzugang in der Pressemitteilung des Klubs: „Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen.“ (Hier geht‘s zur Pressemitteilung des FC Bayern)