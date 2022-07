Hamann traut DFB-Frauen EM-Titel zu

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann traut der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England den Titel zu.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann traut der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England den Titel zu. „Wenn wir gegen Frankreich gewinnen, werden wir Europameister“, sagte Hamann bei einem Sky -Pressegespräch am Dienstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Frauen-Fußball-EM)

Aber man dürfe die Französinnen nicht unterschätzen, sie seien eine „harte Nuss“. Am Mittwoch, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker, kämpft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im EM-Halbfinale um den Einzug in das Endspiel am Sonntag.