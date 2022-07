Champions League: Nach DAZN auch Amazon Prime mit Preiserhöhung

Wenige Wochen nach der Preiserhöhung bei DAZN werden Champions-League-Fans künftig auch bei Amazon Prime für Live-Übertragungen kräftiger zur Kasse gebeten. (NEWS: So begründet DAZN Preis-Explosion)

Wie der Streaming-Anbieter am Dienstag mitteilte, wird ab dem 15. September anstatt 7,99 Euro ein monatlicher Pauschalpreis von 8,99 Euro fällig, um den Dienst für die Live-Übertragungen der Spiele der Königsklasse in Anspruch zu nehmen.

Auch das Jahresabo zieht an, der Tarif steigt von 69 Euro auf künftig 89,90 Euro. Amazon Prime hält derzeit von den Playoffs bis zum Halbfinale die Rechte an einem Top-Spiel am Champions-League-Dienstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)