Schalke 04: Bozdogan wird nach Utrecht ausgeliehen

Fußball-Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 gibt Can Bozdogan auf Leihbasis an einen niederländischen Erstligisten ab - auch wegen eines Überangebots im Mittelfeld.

Fußball-Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 gibt Mittelfeldspieler Can Bozdogan auf Leihbasis an den FC Utrecht ab. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)