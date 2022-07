Anzeige

Haug nach Ferrari-Fiasko: "Schlag in die Magengrube" Haug nach Ferrari-Fiasko: „Schlag in die Magengrube“

Norbert Haug mit deutlichen Worten zum Ferrari-Fiasko © AFP/SID/BERTRAND GUAY

SID

Das Ferrari-Fiasko beim Formel-1-Rennen am vergangenen Sonntag in Frankreich war für Norbert Haug ein „Schlag in die Magengrube“.

Das Ferrari-Fiasko beim Formel-1-Rennen am vergangenen Sonntag in Frankreich war für den langjährigen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug ein „Schlag in die Magengrube“. Im AvD Motor und Sport Magazin auf Sport1 sprach der 69-Jährige nach dem selbstverschuldeten Ausfall des bis dahin führenden Charles Leclerc (Monaco) Klartext. „Das war für mich ungewohnt, dass ein Führender abfliegt“, sagte Haug: „Das gibt es wirklich nur alle Jubeljahre.“

Nach dem Ausfall liegt Leclerc bei zehn noch ausstehenden Rennen in der WM-Wertung bereits 63 Punkte hinter dem führenden Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull). "Der Abstand hat sich fast verdoppelt", sagte Haug: "Selbst wenn Leclerc nun zehn Siege holt und Verstappen zehnmal Zweiter wird, gewinnt er gerade so." Allerdings: "Aus eigener Kraft Verstappen in zehn Rennen zu schlagen, wird sehr schwierig."

Anzeige

Der zweimalige Le-Mans-Sieger Manuel Reuter ging sogar noch einen Schritt weiter. "Wenn man sich das ganz realistisch anschaut, ist das Ding fast durch für Red Bull und Verstappen", sagte der 60-Jährige: "So viele Fehler werden sie nicht mehr machen."