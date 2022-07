Hope Solo wegen Alkohols am Steuer zu Haftstrafe verurteilt

Hope Solo wird wegen Alkohols am Steuer zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Vorfall betrifft auch die zweijährigen Zwillinge der ehemaligen Star-Keeperin.

Diese Strafe trifft empfindlich: Die ehemalige US-Star-Torhüterin Hope Solo ist wegen Alkohols am Steuer zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Das entschied laut der Nachrichtenagentur AP ein Gericht im US-Bundesstaat North Carolina.

Was war passiert? Solo hatte sich schuldig bekannt, Ende März unter Einfluss von Alkohol ein Auto gesteuert zu haben.

Ex-Keeperin Solo mit Alkohol-Eskapade

Polizisten hatten die 40-Jährige auf einem Parkplatz in Winston-Salem in North Carolina ohnmächtig in ihrem Wagen gefunden. Der Motor lief, auf dem Rücksitz saßen Solos zweijährige Zwillinge.