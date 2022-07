Reiten: Beerbaum-Comeback im Nationenpreis

Anzeige

Ludger Beerbaum mit Comeback nach sechs Jahren Pause © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Sechs Jahre nach seinem Rücktritt aus der deutschen Springreiter-Equipe gibt der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) ein Comeback im Nationenpreis. Beerbaum gab Bundestrainer Otto Becker eine Zusage für den CSIO am Wochenende im englischen Hickstead.

"So kurz vor der WM gab es einen kleinen Engpass an Reitern für Hickstead", teilte Beerbaum in den Sozialen Medien und auf seiner Homepage mit: "Ich stehe gerne zur Verfügung, das ist keine große Sache, es ist kein Rücktritt vom Rücktritt." Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und beim anschließenden Nationenpreis-Finale in Barcelona hatte der heute 58-Jährige letztmals den roten Rock der deutschen Equipe getragen.

Vor sechs Jahren saß Beerbaum im Sattel von Casello, mit dem er in Rio als Schlussreiter Teambronze sicherte. In Hickstead tritt er mit seinem neuen Spitzenpferd an, der zehnjährigen Schimmelstute Mila. Zum Team gehören außerdem der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken), Tobias Meyer (Bad Oldesloe), Sven Schlüsselburg (Ilsfeld) und Beerbaum-Bereiter Philipp Weishaupt (Riesenbeck).