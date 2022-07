BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will von Gaskrise nichts hören

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält eine Panik angesichts einer möglichen Gaskrise in der Bundesliga für unangebracht. Der Fußball werde seine Hausaufgaben erledigen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will von einer drohenden Gaskrise in den deutschen Fußball-Ligen nichts wissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Panik medial zu hypen, sei unnötig. Ebenso wenig habe sich jemand „öffentlichkeitswirksam Gedanken darüber gemacht, wie man in den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels der Republik vielleicht mal die Schwimmbäder abkühlt“, sagte Watzke weiter, der zugleich als DFL-Aufsichtsratschef tätig ist.

Stattdessen sei es Fakt, dass Fußballkubs sich schon „seit Jahren in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Energiesparmaßnahmen, in Sachen erneuerbare Energien“ engagieren würden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)