Regenbogen-Trikot: Rugby-Spieler verweigern sich

Sieben Spieler des australischen Rugby-League-Klubs Manly Sea Eagles aus Sydney haben sich wegen ihrer "religiösen und kulturellen" Überzeugungen geweigert, in einem Regenbogen-Trikot aufzulaufen. Der Klub will mit dem besonderen Jersey um Respekt für die LGBTQ-Community werben, die Profis kommen wegen ihrer Haltung gegen die Sydney Roosters am Donnerstag nicht zum Einsatz.