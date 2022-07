eSports: FIFA-Zocker Gültekin beim eNations Cup mit großen Zielen

Nach dem Triumph beim FIFAe World Cup peilt Umut Gültekin mit der deutschen Nationalmannschaft das WM-Double an. „Unser Ziel ist es schon, den Titel zu holen. Wir haben gute Chancen“, sagte der frischgebackene Einzelweltmeister vor dem großen eNations Cup in Kopenhagen dem SID : „Also wenn wir den zweiten Platz holen, werde ich nicht sagen, dass ich zufrieden bin.“

Nach zwei Jahren Pause wird von Mittwoch bis Samstag in Dänemarks Hauptstadt die beste Nationalmannschaft an der Konsole ausgespielt. Neben Gültekin treten für Deutschland bei dem Zwei-gegen-zwei-Turnier noch Mustafa "Musti" Cankal (FC St. Pauli) und der deutsche Meister Dylan "DullenMike" Neuhausen an. Bei der ersten Auflage vor drei Jahren war Deutschland in der Vorrunde gescheitert.