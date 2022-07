WWE RAW: Historische Zeitenwende in New York - Topstar Roman Reigns lässt aufhorchen

Infolge der Stunden zuvor für WWE nochmal peinlicher gewordenen Umstände von McMahons Sturz gab es bei RAW kein großes Schwelgen in der von ihm geprägten Vergangenheit. Der alte Boss war nur noch indirekt Thema in einem Auftritt von Topstar Roman Reigns - der bei den Fans für einiges Raunen sorgte.

Roman Reigns zieht Theory mit Vince McMahon auf

Lesnar, der am Freitag bei SmackDown am Tag des McMahon-Rücktritts auch hinter den Kulissen für Riesenwirbel gesorgt hatte , war nicht da, dafür unterbrach ihn Jungstar Theory, der bisher als Zögling und Lieblingsschüler McMahons dargestellt wurde.

Auf genau diese Konstellation spielte Reigns nun an: Als Theory ihm damit drohte, am Samstag nach dem Match gegen Lesnar seinen Money-in-the-Bank-Koffer einzulösen und selbst Champion zu werden, zog Reigns Theorys Verhältnis zu McMahon auf.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Seth Rollins hat das letzte Wort

Der „Head of the Table“ legte danach höhnisch den MITB-Koffer auf Theory und riet ihm, sich gut zu überlegen, was er am Samstag tun sollte.