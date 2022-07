Transfermarkt: Ronaldo zu Atlético? Fans protestieren

Der Hashtag „#ContraCR7″ macht im Internet die Runde. Für Atlético-Anhänger ist natürlich besonders Ronaldos Vergangenheit beim Stadtrivalen Real Madrid ein Dorn im Auge. Im Trikot der Königlichen lief der 37-Jährige neun Jahre lang auf und wurde in der Zeit unter anderem viermal Champions-League-Sieger. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Griezmann-Verkauf kann CR7 finanzieren

Um einen Transfer des Superstars umzusetzen, ist der Simeone-Klub laut Times bereit, Ex-Barca-Star Antoine Griezmann zu verkaufen. Der 31-Jährige ist noch bis 2023 von den Katalanen an Atlético ausgeliehen, doch dann soll eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro greifen. (CR7-Schlagzeilen überschlagen sich)

Ein Verkauf des Franzosen würde offenbar genug Geld in die Kassen spülen, um Ronaldo finanzieren zu können. Neben den Rojiblancos wurde der United-Star unter anderem mit Chelsea, Ex-Klub Sporting Lissabon und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Münchner haben ein Interesse allerdings bereits mehrfach dementiert.

In der kommenden Saison möchte Ronaldo Medienberichten zufolge unbedingt in der Champions League spielen. Die Qualifikation hat sein aktuelles Team, Manchester United, verpasst, aber Atlético Madrid nicht. Geht es nach den Fans, kommt eine Rückkehr in die spanische Hauptstadt trotzdem nicht infrage.