FC Bayern: Mathys Tel fast ganz oben - die teuersten Teenie-Transfers mit Davies, Sanches, Coman

Julian Nagelsmann lobte den erst 17 Jahre alten Stürmer bereits in höchsten Tönen : „Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler. Er kann auf mehreren Positionen spielen, ist sehr schnell und stark“, sagte der Trainer des FC Bayern nach der 0:1-Niederlage seines Teams im Vorbereitungsspiel gegen Manchester City .

Bemerkenswert: Tel mitsamt seinem Management beteiligt sich an sofort zu zahlenden Fix-Summe, da er unbedingt zum FC Bayern wechseln wollte.

U20-Rekordtransfers des FC Bayern: Mathys Tel weit oben

Bereits mit der fixen Ablösesumme steigt Tel in der Rangliste von Bayerns Rekordtransfers in der Altersgruppe unter 20 Jahren weit oben ein. Nur ein Talent, das bei der Europameisterschaft 2016 für Furore gesorgt hatte, war für noch mehr Geld an die Säbener Straße gewechselt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)