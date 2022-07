Bundesliga: RB-Star Mukiele in Paris gelandet - Wechsel zu PSG kurz vor Abschluss

„Liebe RBL-Familie, ich wollte Ihnen für alles danken, was Sie für mich getan haben. Vom ersten Tag an habe ich mich bei euch wohl gefühlt, und ich verlasse euch heute schweren Herzens. Ich möchte allen im Club danken, die uns täglich dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen“, twitterte Mukiele.

Bevor der Deal von PSG offiziell verkündet wird, muss der 24-Jährige am Dienstag den Medizincheck absolvieren. Im Raum steht eine Ablöse von 15 Millionen Euro plus Boni, berichten verschiedene Medien übereinstimmend. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mukiele verabschiedet sich von RB-Familie

„Die Geschichte, die wir aufgebaut haben, ist auch eure. An meine Brüder auf dem Spielfeld: Lasst uns dieses Vermächtnis am Leben erhalten. An die Trainer und Mitarbeiter, die ich in diesen 4 Saisons hatte: DANKE. Mit euch habe ich die höchsten Ebenen des Fußballs entdeckt.