Beim FC Bayern aussortiert: Startet der neue Edin Dzeko beim VfL Wolfsburg durch?

Falsche Erwartungshaltung an Tel? "Frag bei Fiete Arp nach"

Im Gegensatz zu Tels Ablöse kommen einem die 1,25 Millionen Euro, die der FC Augsburg für Dejan Pejcinovic erhalten hat, beinahe lächerlich vor. Doch auch der VfL Wolfsburg weiß jetzt ein echtes Sturmtalent in seinen Reihen. Ein Talent, das schon Edin Dzeko genannt wird - und eine Bayern-Vergangenheit hat!

Bayern sortierten Pejcinovic aus

Bis Sommer 2017 durchlief Pejcinovic die Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters. Endstation beim FCB war für den Offensivspieler jedoch schon in der U12.

„Der Klub meinte, es reicht nicht für mich. Das war nicht einfach“, erinnerte sich der Angreifer in einem Interview mit dem kicker . Eine Rückkehr nach München war daher keine Option: „Einerseits war ich damals enttäuscht, aber auch bei Bayern hätte ich wohl nicht die Perspektive gehabt, die mir der VfL aufzeigen kann.“

Stattdessen sorgte der Teenager in den DFB-Nachwuchsteams für Furore. 15 Treffer in 16 Länderspielen bei der U-17-Nationalmannschaft, davon alleine zwölf in der EM-Qualifikation, riefen europäische Spitzenvereine wie Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den FC Chelsea oder Manchester City auf den Plan.