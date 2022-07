Formel 1: Kein Update für Schumacher! Haas bevorzugt Magnussen - Zu viele Crashs von Mick?

In Ungarn bekommt nur ein Haas die neuen Updates - und das ist nicht Mick Schumacher. Laut Teamchef Günther Steiner droht dem Deutschen zudem eine Strafe.

Zum Großen Preis von Ungarn nächste Woche bringt Haas endlich das langersehnte Update-Paket. Das Problem: In Le Castellet sickert am Sonntag durch, dass es nur Teile für ein Auto gibt, und die bekommt Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen, weil er in der WM-Wertung der besser platzierte Fahrer ist.