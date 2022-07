Real Madrid: Antonio Rüdiger als Linksverteidiger - Neue Position für Nationalspieler

Antonio Rüdiger greift bei seinem neuen Klub Real Madrid an. Doch Trainer Carlo Ancelotti hat mit dem etatmäßigen Innenverteidiger offenbar ganz andere Pläne.

Zum Nulltarif sicherte sich Real Madrid in diesem Sommer die Dienste von Antonio Rüdiger .

Der Nationalspieler startet mit großen Vorschusslorbeeren bei seinem neuen Klub. Immerhin zählte der Ex-Chelsea-Star in der abgelaufenen Saison statistisch zu den besten Innenverteidigern der Premier League.

So setzte der 63-Jährige den Neuzugang im Testspiel-Clásico gegen den FC Barcelona (0:1) am Samstagabend als Linksverteidiger ein. In der Innenverteidigung lief stattdessen das Stamm-Duo, bestehend aus David Alaba und Éder Militao, auf.