Formel 1: Ferrari-Fiasko in Frankreich ist "Schlag in die Magengrube“ - Ex-Teamchef sieht geringe WM-Chancen für Leclerc

Beim Grand Prix von Frankreich hatte Charles Leclerc aussichtsreich in Führung gelegen, ehe er plötzlich den Abflug machte.

Haug irritiert über Leclerc-Ausfall

Kurzum: Ein Riesendämpfer im Kampf um die WM-Krone, in dem der bis dahin Zweitplatzierte Max Verstappen der Nutznießer war .

„Heute war ein Schlag in die Magengrube“, meinte daher auch Norbert Haug im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1.

Der frühere Mercedes-Teamchef fügte irritiert an: „Das war für mich ungewohnt, dass ein Führender abfliegt. Das gibt es wirklich nur alle Jubeljahre.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Reuter meinte: „Irgendwann ist Unruhe im Team - diese kleinen Fehler, die technischen Fehler, die Strategiefehler, auch die Standfestigkeitsfehler. All das springt auf den Fahrer über. Und wenn er (Leclerc , Anm. d. Red.) unter Druck ist, dann muss er pushen, und es war dieses Quäntchen zu viel.“

Das sah Haug ähnlich: „Es braucht Zuverlässigkeit, wenn man um den Titel mitfahren will. Da sind durchaus viele Strategie-Schnitzer wie nun beim Boxenstopp. Da wirst du nicht sicherer als Fahrer.“

Hat Verstappen WM-Titel bereits sicher?

Ein Umstand, der sich auch in Zahlen spiegelt. So wuchs Leclercs Rückstand im WM-Kampf auf Verstappen, der sich weitere 25 Punkte sicherte, weiter an. Zwischen dem Red-Bull-Piloten und seinem Ferrari-Widersacher liegen nunmehr bereits 63 Zähler. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)