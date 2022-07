Kohlmann/Walser bei Fünfkampf-WM Neunter

Die deutschen Fünfkämpfer müssen bei der WM in Alexandria weiter auf eine Spitzenplatzierung warten.

Die deutschen Fünfkämpfer müssen bei der WM in Alexandria weiter auf eine Spitzenplatzierung warten.

Janine Kohlmann (Potsdam) und Julie Walser (Berlin) kamen in der Frauen-Staffel mit 1197 Punkten unter zehn Teams lediglich auf den neunten Rang. Die Nachwuchsathletinnen vertraten die für das Einzel eingeplanten Rebecca Langrehr und Anna Matthes.

Die eigentliche Topathletin Annika Schleu verzichtet nach dem Reit-Eklat von Tokio auf die Titelkämpfe. Jüngst kündigte die 32-Jährige allerdings an, ihre Karriere bis Paris 2024 fortzusetzen.

Der Sieg in der Frauen-Staffel ging an Ägypten. Zum Auftakt hatte das Männer-Duo Marc Spletzer (Spandau) und Moritz Klinkert (Berlin) am Sonntag ebenfalls Rang neun belegt.