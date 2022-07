NFL: Roger Goodell stellt neuen Streaming-Dienst NFL+ vor - Game Pass wird abgelöst

Die NFL startet einen eigenen Streaming-Dienst. Damit will die Liga den bisherigen Game Pass ablösen und den Fans ein noch besseres Erlebnis bieten.

Die NFL ist in der modernen Welt des Streamings angekommen.

Am Montag verkündete die NFL den Start des neuen Streaming-Dienstes NFL+, der den bisherigen Game Pass in Nordamerika ablöst. Für die Liga ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)