FIFA 22: So läuft der FIFAe Nations Cup - Modus, Teilnehmer und Preisgeld

Der letzte Tanz der kompetitiven FIFA-22-Saison steht vor der Tür. Der FIFAe Nations Cup, der vom 27. bis 30. Juli ausgetragen wird, rundet nicht nur die spannenden Finalwochen in Kopenhagen ab, sondern lässt die Bella Arena auch ein weiteres Mal zum Tollhaus werden. Nur eine Nationalmannschaft wird sich am Ende durchsetzen.

FIFAe Nations Cup: So funktioniert die Weltmeisterschaft

Der Wettbewerb startet am Mittwochmorgen um 11:05 Uhr Ortszeit mit den ersten Spielen der Gruppenphase. Alle Teilnehmer wurden zuvor bereits in sechsköpfige Gruppen eingeteilt, aus denen am Ende jeweils die vier Mannschaften mit den meisten Punkten in die K.o.-Runde einziehen. Gespielt wird im 2v2-Format, wobei Wechsel mit einem dritten nominierten Teammitglied möglich sind. Am Premieren-Tag finden die Hinspiele statt, gefolgt von den Rückspielen am Donnerstag.