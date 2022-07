Frauen-Fussball: Carlson vor EM-Halbfinale: Frankreich ist verwundbar

„Sie haben schon Gegentore bekommen, sie sind nicht zu null in diesem Halbfinale und auch verwundbar, das wissen wir, und das wollen wir ausnutzen“, sagte die für Spieltaktik und Gegneranalyse zuständige Co-Trainerin Britta Carlson vor dem Prestigeduell am Mittwoch ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) in Milton Keynes.

Defensiv sei besondere Beachtung auf das starke Flügelspiel der Französinnen zu legen. „Unser Ziel ist, ihre Stärken gar nicht so arg zu Entfaltung kommen zu lassen“, erläuterte Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn: „Wir wollen auch unsere Defensivlust zeigen, um Frankreich die Lust an der Offensive zu nehmen.“

DFB-Frauen haben einen Vorteil gegenüber Frankreich

Dass Deutschland nach dem Viertelfinale gegen Österreich (2:0) zwei Tage mehr Pause hatte als Les Bleues (1:0 n.V. gegen die Niederlande), bezeichnete Carlson als Vorteil: „Wir konnten so den Spielerinnen ein bisschen Freizeit geben. Das hat uns gut getan.“ Das galt auch für den gemeinsamen Teamabend am Sonntag in einem Restaurant an der Tower Bridge.