Kletter-Asse mit „Mut und Hoffnung“ zur Heim-EM

Die deutschen Sportkletterer gehen nach einer Reihe von Achtungserfolgen zuversichtlich in die Heim-EM in München. „Das macht Mut und Hoffnung“, lautete die Zwischenbilanz von DAV-Sportdirektor Martin Veith nach neun von 13 Weltcup-Stationen und der Generalprobe für die Titelkämpfe (11. bis 18. August), die im französischen Briancon stattfand.

Dort belegte Olympia-Teilnehmer Alexander Megos (Erlangen) vor Teamkollege Yannick Flohe (Aachen) Rang drei in seiner Paradedisziplin Lead. Megos bescherte dem Verband DAV damit die vierte Podiumsplatzierung in dieser Saison.

Flohe gewann in Brixen im Bouldern und ist damit erst der dritte DAV-Athlet, der einen Weltcup-Sieg in dieser Disziplin errungen hat. Hannah Meul (Köln) hatte in Brixen und Innsbruck jeweils Platz zwei im Bouldern belegt und als erste Deutsche seit sieben Jahren das Podium erreicht.