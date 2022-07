La Liga: Wegen Lionel Messi! Barca-Boss lässt aufhorchen

Am Rande des Testspiel-Clásico gegen Real Madrid in Las Vegas ließ er in einem Interview mit ESPN aufhorchen: „Ich glaube, hoffe und wünsche mir, dass Messis Kapitel in Barcelona noch nicht abgeschlossen ist. Es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass dieses Kapitel weiterhin geöffnet ist und dass es ein prächtigeres Ende bekommt als das aktuelle“, sagte Laporta.