Formel 1: Darum ging Hamilton nach dem Rennen zu Boden! Mercedes mit "unglaublichem Comeback" in Frankreich

Erstmals in dieser F1-Saison stehen beim Großen Preis von Frankreich zwei Mercedes auf dem Podium: Dabei haben Lewis Hamilton und George Russell einige Hürden zu überwinden.

Lewis Hamilton am Boden: Nach Platz zwei in der Hitzeschlacht beim Frankreich-GP legt sich der Mercedes-Pilot im Raum vor der Podiums-Zeremonie erst einmal hin.

Bei sommerlicher Hitze in der französischen Hochebene mit Streckentemperaturen von weit über 50 Grad ist der Grand Prix in Le Castellet kein Zuckerschlecken – und Grund genug für Hamilton eine Ausnahme zu machen.

Hamilton verliert circa drei Kilo im Rennen

Die Strapazen für die Formel-1-Piloten sind bei Hitzerennen nicht zu unterschätzen: „Wahrscheinlich verliert man ( durch Schwitzen, Anm. d. Red. ) circa drei Kilo bei so einem Rennen“, rechnet Hamilton vor: „Ich fühle mich ein bisschen dehydriert, deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf den ein oder anderen Drink.“

Auch, wenn es in Le Castellet nicht zum ersten Platz reicht, lesen sich die Zahlen des Seriensiegers der letzten Jahre unglaublich: Zum 187. Mal steht Hamilton am Sonntag auf dem Podium, 103 Siege und Poles hat er auf dem Weg zu seinen sieben WM-Titeln eingefahren, also mehr als ein Drittel aller bestrittenen Rennen gewonnen.