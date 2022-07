Anzeige

Formel 1: „Leclerc zerstört Ferraris Träume" - internationale Presse vernichtet F1-Star nach Frankreich-GP Presse zweifelt an Leclerc

"Das ist fatal!" Haug erschrocken über Ferraris verkorkste Leistung

Charles Leclerc scheidet beim Großen Preis von Frankreich nach einem Dreher aus. Max Verstappen fährt zum Sieg. Die internationale Presse zweifelt am Ferrari-Piloten - und schielt auf Carlos Sainz.

Charles Leclerc war offen und ehrlich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Es war einfach ein Fehler“, erklärte der 24-Jährige, nachdem er in der 19. Runde die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und nach einem Dreher in der Streckenbegrenzung gelandet war.

Der Niederländer baute seine WM-Führung auf 63 Punkte aus, ist in den Augen vieler nun unaufholbar vorne. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Trotz Leclercs Eingeständnisses geht die Presse nach dem Rennen hart mit dem Monegassen ins Gericht, zweifelt an seinen Leader-Qualitäten und bringt sogar Carlos Sainz als neue Nummer eins ins Spiel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen nach dem Großen Preis von Frankreich. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Italien

Gazzetta dello Sport: „Leclercs WM prallt gegen eine Mauer, der WM-Titel rückt für Ferrari in weite Ferne. Leclerc ist allein, erdrückt von der Last, einen dramatischen Fehler in der 18. Runde des GP in Frankreich begangen zu haben, den er bis dahin beherrscht hatte. Leclerc verdient viel Sympathie für den Charakter, mit dem er die Verantwortung für diesen Vorfall übernommen hat.“

Corriere dello Sport: „Leclerc entschuldigt sich für seinen Fehler wie ein Kind, das von seinen Eltern bestraft wird. Mit Händen hinter dem Rücken und gesenktem Blick, Ausdruck einer Fragilität, an der jegliches Talent zerschellen kann. Die Unsicherheit Leclercs wird zur Unsicherheit des gesamten Teams, das im Qualifying stark ist, beim Rennen jedoch oft Fehler begeht. Und ein unsicherer Champion kann zwar ein großartiger Pilot, aber kein Leader sein.“

Tuttosport: „Leclerc zerstört Ferraris Träume. Ferrari hat zwar das schnellste Auto, schlägt aber daraus keinen Profit. Sainz hätte den ersten Platz verdient und sendet an Teamchef Binotto eine klare Botschaft für die Zukunft.“

Corriere della Sera: „Leclercs Ambitionen zerschellen an einer Barriere einer Kurve. Leclercs Fehler kostet Ferrari eine halbe WM-Krone, da der Ferrari-Pilot jetzt 63 Punkte hinter Verstappen hinterherhinkt. Dieser Sonntag wird bei Ferrari tiefe Spuren hinterlassen. Einziger Trost ist ein Auto, das überall gewinnen kann.“

La Repubblica: „Leclerc muss das Blatt wenden, er muss Vertrauen zurückfinden, er genießt das Vertrauen des Teams und seiner Fans. Die WM ist für Ferrari komplizierter geworden, der WM-Titel ist jedoch nicht verloren. Jetzt heißt es, die restlichen zehn Rennen zu gewinnen.“

Niederlande

De Volkskrant: „Verstappen muss in Frankreich nicht einmal um den Sieg kämpfen dank eines crashenden Leclerc. War es Leclercs Ausfall, der definitiv die Spannung aus der Formel-1-Saison nahm? Eine Antwort kann erst in vier Monaten gegeben werden, aber das ändert nichts daran, dass Max Verstappen in Frankreich wieder einmal optimal von einem Katastrophenrennen von Ferrari profitierte.“

AD: „Bei Max Verstappen kommt vorsichtig die Erkenntnis, dass nur er selbst die WM noch aus den Händen geben kann. Nach strategischen Fehlern, technischen Defekten und Zuverlässigkeitsproblemen bei Ferrari zeigte Charles Leclerc mit einem eigenen Fehler in Frankreich, dass er noch nicht so weit ist, um Max Verstappen den Titel vorenthalten zu können.“

De Telegraaf: „Es ist zu einfach zu behaupten, dass Max Verstappen seinen zweiten WM-Titel in den Schoß geworfen bekommt durch Pfuscharbeit bei Ferrari. Dafür ist die Leistung des Niederländers in dieser Saison zu konstant, und er ist unglaublich zuverlässig.“

Spanien

Marca: „Verstappen hält den WM-Titel immer fester in den Händen, Ferrari findet in dem fünftplatzierten Carlos Sainz einen neuen Leader. Der Fehler Leclercs in der Kurve ist unwürdig für jemanden, der die WM gewinnen will.“

As: „Ein Meisterwerk von Sainz, während Leclerc sich selber zerschellt. Es gewinnt nicht immer der Beste, das hat man diesmal wieder gesehen. Ferrari vergeigt erneut eine gute Chance. Trotz des Sainz-Festivals ist es ein mieser Tag für Ferrari.“

Sport: „Verstappen fliegt Richtung Titel nach seinem Sieg in Frankreich. Epische Aufholjagd von Carlos Sainz vom 19. auf den fünften Platz. Es ehrt Leclerc, dass er seinen Fehler zugegeben hat, manchmal wirkt er zu übermotiviert, da fehlt vielleicht etwas mehr Abgeklärtheit.“

El Mundo Deportivo: „Verstappen gewinnt in Frankreich, und Ferrari schenkt ihm ein Stück WM-Titel. Um eine WM zu gewinnen, muss man nahe an der Perfektion sein, und das weiß Red Bull ganz genau. Ferrari kann sich solche Fehler nicht erlauben, so zerstören sie sich ihre eigenen Träume.“

Mit SID (Sport-Informations-Dienst)

