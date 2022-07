Klub-WM: Goldenes Tor! Movistar Riders gewinnen FIFAe Club World Cup

Konfetti-Regen in der Kopenhagener Bella Arena. Mit dem FeCWC ist die zweite von insgesamt drei Weltmeisterschaften in FIFA 22 zu Ende gegangen. Nach dem Einzeltriumph des Leipzigers Umut in der vergangenen Woche, krönten sich nun die Movistar Riders bei der Klub-WM zum Champion.

FIFAe Club World Cup: Der Weg ins Grand Final

In letzter Instanz bekam es das spanisch-portugiesische Duo mit den Jungs von SAF (Serious about FIFA) zu tun, die ihrem Namen im Single-Elimination-Bracket alle Ehre machten und der Welt eindrucksvoll demonstrierten, dass ernsthaft mit ihnen zu rechnen ist. Auf das Comeback im Rückspiel des Achtelfinals gegen GBX Esports Team folgte ein Last-Minute-Erfolg gegen TOTS-Cup-Champion Team Heretics. Im anschließenden Semifinale wurde gar Top-Favorit Ninjas in Pyjamas ausgeschaltet.