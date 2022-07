Nach Horrorsturz und Tour-Aus: Julian Alaphilippe hat Corona

Alaphilippe musste am Montag vor der dritten Etappe der Wallonien-Rundfahrt wegen eines positiven Tests aussteigen, den Prolog am Samstag hatte er gewonnen.

Alaphilippe (30) wollte sich in Belgien auf die Vuelta in Spanien (19. August bis 11. September) und die WM in Australien (18. bis 25. September) vorbereiten. "Ich hoffe, dass es mir in ein paar Tagen besser geht", schrieb der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei Instagram.