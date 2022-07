Sportwetten: DFB-Frauen gegen Frankreich leicht favorisiert

Die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehen im EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich als Favorit ins Spiel.

Die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehen im EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich als Favorit ins Spiel. Die Siegquote bei Sportwettenanbieter bwin beläuft sich auf 2,55.

Lassen die Französinnen den deutschen Traum platzen, zahlt der Buchmacher das 2,75-fache des Einsatzes zurück. Ein Remis nach regulärer Spielzeit wird mit einer Quote von 3,20 gehandelt.

Zieht Deutschland ohne Gegentreffer ins Finale ein, belohnt bwin dies mit einer Quote von 4,00, während das 3,40-fache des Einsatzes bei einem deutschen EM-Triumph ausbezahlt wird. In einem möglichen Finale könnte Gastgeber und Top-Favorit England (Quote 2,50) warten.