LFL Prixtel Day 2022 - So verrückt ist die französische LoL-Liga

In der vergangenen Woche wurde einmal mehr der Prixtel Day der französischen LoL-Liga LFL ausgetragen. SPORT1 war live mit vor Ort © Riot Games / SPORT1

Florian Merz

Am vergangenen Donnerstag fand in Frankreich der PrixtelDay der LFL statt. Die Teams der nationalen League-of-Legends-Liga spielen vor Publikum um wichtige Punkte im Play-offs-Rennen. Wir waren vor Ort.

Paris! Die Stadt der Liebe, die Heimat des Louvre, des Eifelturms und der LFL. In der französischen Metropole trafen an diesem Donnerstag die besten nationalen League-of-Legends-Teams aufeinander, um nicht nur sich selbst, sondern auch die Fans und den eSport zu feiern. Das Event, das unter dem Namen PrixtelDay firmiert, ist Teil des laufenden Summer Splits und galt bei einigen Teams als wichtiger Stützpfeiler im Kampf um die anstehenden Play-offs. Während die einen bereits ungefährdet diesen entgegenblicken, müssen andere wiederum schwer um den Klassenerhalt bangen. Grund genug, einen Blick auf die französische Schwesternliga, der Strauss Prime League, zu werfen.

Die LFL: Französische Dominanz in Europa

Wird in Europa über League of Legends gesprochen, stößt man unweigerlich auf die League of Legends European Championship, kurz LEC. Hier spielen die vermeintlich besten Teams des Kontinents um Ruhm, Ehre und jede Menge Preisgeld. Dennoch haben in den letzten ein, zwei Jahren insbesondere nationale Ligen in Sachen Popularität deutlich aufgeholt und in den Augen so manches Fans sogar überholt.

In der hiesigen Prime League sorgt das Auftreten von Eintracht Spandau für Begeisterung, während Karmine Corp in der LFL mit der Verpflichtung von Martin „Rekkles“ Larsson auf sich Aufmerksam machte. Hinter vorgehaltener Hand wird in diesem Zusammenhang gemunkelt, dass der Transfer den Ausschlag gab, warum die französische Top-Liga seit dieser Season nebst der Landessprache auch auf Englisch übertragen wird. Doch egal, ob es aus Werbezwecken oder sportlicher Perspektive geschehen ist, für Karmine Corp hat sich diese Verpflichtung bereits im ersten Split mehr als gelohnt.

Im Zuge der EU Masters, dem großen internationalen Turnier aller Nationalligen, setzte sich der LFL-Vertreter gegen die restliche europäische Konkurrenz durch und gewann am Ende die begehrte Trophäe sowie ein Preisgeld von insgesamt 40.000 Euro. Im Finale kam es zudem zu einem ligainternen Aufeinandertreffen zwischen Kcorp und LDLC, der eSports-Abteilung von Olympique Lyon. Dieses hatte zuvor den Spring Split der LFL gewonnen und sich so direkt für die Main Stage der EU Masters qualifiziert, während Karmine Corp als Drittplatzierter der Gang über die Play-In-Stage nicht erspart geblieben ist. Umso beachtlicher fällt der schlussendliche Sieg der Jungs um Ex-FNATIC und G2 Spieler Rekkles aus.

Auch im laufenden Summer Split sieht es für beide Teams recht ordentlich aus, obgleich LDLC einmal mehr und deutlicher als im Frühling an der Spitze der heimischen Liga thront, während Karmine Corp im Mittelfeld unterwegs ist.

Fantastische Stimmung vor ausverkauftem Haus – Der LFL PrixtelDay

Wie in der Prime League werden bei der LFL die Matches der teilnehmenden Teams online ausgespielt. Doch einmal pro Split treffen sich die Mannschaften zu einem Offline-Event, um einen der regulären Spieltage vor Publikum auszufechten. Dieses Ereignis firmiert dabei unter dem Titel PrixtelDay und wird von dem französischen Telekomunternehmen Prixtel, daher auch der Name, gesponsert und organisiert. Wer schon einmal die LEC in Berlin live miterlebte, kann sich ein ungefähres Bild davon machen, doch erinnert die Präsentation sowie das Set-up deutlich mehr an Live-Events der Marke Worlds oder MSI, zumindest in der Gruppenphase.

Entsprechend fanden sich mehr als 4000 Menschen in der Pariser Eventlocation La Seine Musicale ein, um ihren Lieblingsteams lautstark zuzujubeln. Insbesondere die Fanlager von Team Vitality und Karmine Corp sorgten für waschechte Stadionatmosphäre, wie sie der geneigte Fußballfan hierzulande vermutlich aus Arenen der Borussia aus Dortmund oder dem 1. FC Köln kennen mag.

Stundenlang wurde auf Trommeln herumgeschlagen, Schals sowie Trikots geschwenkt und sogar Kuhglocken zur Stimmungsmache eingesetzt. Ein Tollhaus, in dem es wirklich niemanden auf den Sitzen hielt.

Mittelfeldgeplänkel, rote Laterne und Rockstarfeeling

Den Auftakt zum mittlerweile achten und somit vorletzten Spieltag boten die Teams von Oplon und Team Go. Während es für Go um die theoretische Chance der Playoffs-Teilnahme ging, wollte Oplon Kraft für die anstehenden Relegationsspiele tanken. Denn selbst, wenn das Team diese sowie die nächste Ansetzung gewinnen sollte, ist der Abstand zum rettenden Ufer zu weit entfernt. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Team Mirage Elyandra, das mit nur zwei Siegen weiter abgeschlagen die rote Laterne hinter sich herziehen muss. Doch während es Oplon gelang, die Konkurrenz von Go eindrucksvoll zu besiegen, hatte Mirage trotz einer motivierenden Leistung keine Chance, sich gegen Solary erfolgreich zur Wehr zu setzen.

In den weiteren Partien fuhren die Mannschaften von BDS Academy und LDLC weitere Siege ein. Insbesondere für den amtierenden Spring Split Champion und EU Masters Finalist LDLC war der Sieg eine reine Formsache, obwohl sich der Gegner Gameward durchaus kämpferisch gab, am Ende aber keine Chance hatte.

Dann aber war es so weit. Das finale Spiel des Abends stand bevor. Karmine Corp gegen Vitality.Bee, der 2. Mannschaft des berühmten LEC-Teams. Ein Ruck ging durch die Halle. Fangesänge wurden noch lauter und noch inbrünstiger angestimmt, während man bei den Trommlern Angst bekommen musste, dass die Schlegel unter den unzähligen Schlägen zu zerbrechen drohten. Anders als in den Partien zuvor wurden die Spieler noch mehr wie Rockstars gefeiert, bekamen eine dedizierte Einlaufzeremonie spendiert und wurden von den anwesenden Fans unter tosendem Applaus und Jubelrufen förmlich auf die Bühne getragen. Übrigens: diese Handhabe kommt nicht von ungefähr. Beide Mannschaften verfügen über die größten Anhängerschaften der Liga, die auch an diesem Donnerstag weite Teile der Arena für sich in Anspruch nahmen.