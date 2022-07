BBL: Würzburg holt Welp-Sohn Collin

Großer Name für s.Oliver Würzburg: Der Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) hat den Sohn von Christian Welp für zwei Jahre verpflichtet.

Collin Welp (23) kommt von der University of California in Irvine, das gaben die Würzburger am Montag bekannt. Christian Welp war 2015 im Alter von 51 Jahren verstorben.