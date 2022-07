Formel 1: FIA-Panne oder Pérez - Wer ist Schuld beim Verlust des dritten Podestplatzes?

Red-Bull-Pilot Sergio Pérez verliert in der Schlussphase des Frankreich-Rennens einen Podestplatz. George Russell zieht an ihm vorbei. Der Grund könnte eine technische FIA-Panne sein.

Mercedes-Pilot George Russell war in den Schlussrunden am Mexikaner vorbeigezogen. Pérez verlor Podestplatz drei, musste sich am Ende mit Rang vier begnügen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)