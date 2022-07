Augsburg wegen Kanu-WM „sehr zuversichtlich“

Die wegen der anhaltenden Trockenheit zuletzt gefährdete Kanuslalom-WM in Augsburg dürfte wie geplant stattfinden. „Aus unserer Sicht ist ein Haken an der Sache“, sagte Johannes Heiß, der WM-Projektleiter der Stadt Augsburg, am Montag dem SID: „Wir sind für die Wettkämpfe sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Auch die Rückmeldungen der Athletinnen und Athleten sind so, dass es für alle passt.“