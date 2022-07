Mislintat: Karazor "ganz klar unser Spieler"

„Das ist ein Mensch, der noch nicht einmal angeklagt ist. Ata kann sich jetzt erstmal die Zeit nehmen, die er braucht, um das Ganze sacken zu lassen. In ein paar Tagen wird er hier auftauchen und ein vernünftiges Aufbautraining absolvieren. Dann sehen wir, wo er steht“, wird Mislintat im kicker zitiert.

Karazor (25) war in seinem Urlaub auf Ibiza vor sechs Wochen wegen einer möglichen Straftat festgenommen worden. Seitdem saß er in U-Haft. Er war am Donnerstag gegen Kaution entlassen worden.