NFL: Houstons Rookie Metchie an Leukämie erkrankt

Wide Receiver John Metchie III von den Houston Texans ist an Leukämie erkrankt und wird die kommende Saison der National Football League (NFL) wohl verpassen. Das verkündete Metchie am Sonntag in einem von der Franchise aus Texas veröffentlichten Statement.