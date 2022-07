Bayern-Star Lucas Hernández im Interview: "Ich weiß, dass Pavard hier glücklich ist"

Auffällig: Bei allen Presseterminen in den Staaten saßen Hernández und Pavard fast immer gemeinsam an einem Tisch und unterhielten sich angeregt.

Hernández versteht Lewandowskis Wechsel

Bayern-Star von Mané stark beeindruckt

Hernández: Er hat uns sehr beeindruckt, nicht nur im Training. Er ist ein unglaublich bescheidener und freundlicher Kerl, der sich innerhalb weniger Tage sehr gut bei uns integriert hat. Dass wir so viel Französisch in der Kabine sprechen, hilft ihm natürlich.

Hernández: Ich wäre wirklich froh, wenn Benji bleiben würde. Er ist einer meiner besten Freunde im Team. Es machen immer viele Gerüchte die Runde, aber ich weiß, dass er hier glücklich und zufrieden ist. Wir werden also sehen, was passiert. Letztlich ist es natürlich die Entscheidung des Vereins.

Hernández: Das unterscheidet Nagelsmann von Simeone

Hernández: Titel! Ich will jedes Jahr alles gewinnen, das ist mein Antrieb. Vor allem in der Champions League wollen und müssen wir uns steigern, das Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen Villarreal hat uns vergangene Saison sehr wehgetan. Es reicht uns nicht, nur in der Bundesliga erfolgreich zu sein. So denken wir alle, auch der Trainer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)