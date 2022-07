Darts: van Gerwen gewinnt dritten World-Matchplay-Titel

Der frühere Darts-Dominator Michael van Gerwen hat nach einer Aufholjagd zum dritten Mal das prestigeträchtige World Matchplay gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Sonntagabend in einem hochklassigen Finale in Blackpool mit 18:14 gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales durch und strich neben dem Preisgeld in Höhe von 200.000 Pfund auch die „Phil Taylor Trophy“ ein.