BVB: "Kaltgestellt worden" - Thomas Meunier spricht PSG und Terzic

Der Belgier kam 2020 mit vielen Vorschusslorbeeren ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund. Doch die Leistungen des Rechtsverteidigers in seiner Debüt-Saison waren eher durchwachsen. Zwei Wochen vor Bundesliga-Start äußerte sich Meunier zu seiner bisherigen Zeit bei den Schwarz-Gelben - und gab dabei auch Einblick in sein Inneres.

Thomas Meunier (li.) spielt seit 2020 in Dortmund

Meunier gesteht: Paris aufzugeben, „war hart“

In seinem zweiten Jahr in Dortmund lief es dann besser. „Dieses Feedback habe ich auch von meiner Frau bekommen - und sie ist ähnlich kritisch wie die Journalisten“, erzählte er.

Terzic? „Er hat damals seinen Job gemacht“

Allerdings zog sich Meunier im Februar einen Sehnenriss zu und machte anschließend kein Saisonspiel mehr. Nun hat er aber „ein gutes Gefühl“, den vor der Verletzungspause aufgenommenen Schwung in die neue Saison mitnehmen zu können.

Mit Edin Terzic steht nun allerdings ein Trainer an der Dortmunder Seitenlinie, der bei seinem ersten Engagement in der Rückserie der Saison 2020/21 nur sehr sporadisch auf die Dienste Meuniers setzte. Ein Problem für die künftige Zusammenarbeit? Aus Sicht des Profis nicht.

„Edin war in einer Situation, in der er alles versuchen musste, um diesen Klub zu retten“, betonte Meunier. Sie seien damals in einer sehr schwierigen Situation gewesen. „Er hat damals seinen Job gemacht und uns stabilisiert.“