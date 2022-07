Tour de France 2022: Knapp jeder Vierte kam nicht ins Ziel

Etwa jeder vierte Radprofi hat die Tour de France 2022 nicht beendet. Von den 176 Fahrern, die vor drei Wochen in die Frankreich-Rundfahrt gestartet waren, schafften es am Sonntag lediglich 135 ins Ziel in Paris - 41 Fahrer (23,3 Prozent) schieden somit aus. Im vergangenen Jahr waren 43 Fahrer auf der Strecke geblieben.