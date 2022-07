Grünes Trikot: Wout van Aert (Belgien)

Der 27-Jährige ist der mit Abstand kompletteste Fahrer im Peloton. Er siegt bei Massensprints, er gewinnt im Zeitfahren, er entscheidet Klassiker für sich und er fährt auch im Hochgebirge ganz vorne mit. Bei der diesjährigen Tour war van Aert selbst für van-Aert-Verhältnisse unglaublich aktiv, suchte beinahe jeden Tag das Heil in der Flucht. Ganz nebenbei war er seinem Kapitän und Tour-Sieger Jonas Vingegaard ein zuverlässiger Helfer.

In der Punktewertung konnte ihm von Anfang an kein Fahrer das Wasser reichen. Nach drei zweiten Plätzen zu Beginn der Rundfahrt gelang van Aert auf der vierten Etappe der erste Tagessieg in diesem Jahr - er ließ ihm zwei weitere folgen.